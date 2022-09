In America Chiellini gioca a fare Pirlo: assist di esterno sinistro di cinquanta metri – VIDEO (Di domenica 11 settembre 2022) Giorgio Chiellini è stato un difensore fantastico, tra i migliori marcatori degli ultimi anni. Certo non è mai stato proprio uno con piedi raffinatissimi. Almeno, così pareva fino a stanotte. Quando nella sfida di Mls tra il suo Los Angeles Fc e Dallas, il Chiello si è esibito in un assist straordinario di esterno sinistro. Un passaggio di cinquanta metri alla Andrea Pirlo. Certo il campionato è poco competitivo ma il gesto tecnico è da ricordare. Tanto che Dazn ha pubblicato sui social il VIDEO della giocata. assist di esterno sinistro da 50 metri di Chiellini. Ripetiamo tutti insieme: assist DI esterno ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 settembre 2022) Giorgioè stato un difensore fantastico, tra i migliori marcatori degli ultimi anni. Certo non è mai stato proprio uno con piedi raffinatissimi. Almeno, così pareva fino a stanotte. Quando nella sfida di Mls tra il suo Los Angeles Fc e Dallas, il Chiello si è esibito in unstraordinario di. Un passaggio dialla Andrea. Certo il campionato è poco competitivo ma il gesto tecnico è da ricordare. Tanto che Dazn ha pubblicato sui social ildellata.dida 50di. Ripetiamo tutti insieme:DI...

napolista : In America #Chiellini gioca a fare Pirlo: assist di esterno sinistro di cinquanta metri – VIDEO Il video lo pubbli… - ArmandaGelsomin : RT @Eurosport_IT: Chiellini show in America ?????? Assist stupendo e gran gol di Arango ????? #MLS | #Calcio | #LAFC | #Chiellini | #Arango ht… - Eurosport_IT : Chiellini show in America ?????? Assist stupendo e gran gol di Arango ????? #MLS | #Calcio | #LAFC | #Chiellini |… - Kulusecsi : @bonucci_leo19 Sei uno strazio vattene in america da chiellini ti prego - Merypiccolo : @bonucci perché non segui chiellini in america? Non hai marcato un uomo che sia uno stasera -