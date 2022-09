Immigrazione | Meloni | “Serve un decreto flussi” Arretramento sulla clandestinità?

(Di domenica 11 settembre 2022) Roma, 11 set – Sull’Giorgiaproferisce parole ambigue, come riporta l’Ansa, che fanno rifletteresituazione politica odierna anche sul fronte del centrodestra., perun” Le parole si pesano e non si ascoltano soltanto. E sull’lafa una dichiarazione quasi passata sotto silenzio sui media mainstream, ma che il peso sembra averlo sul serio: “L’va governata con ilper far entrare le persone legalmente, come si fa in altri Paesi. Non alimentare un sistema illegale che fa l’interesse degli scafisti”. Insomma, legalizzare l’illegale – come dal Nazareno ...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Meloni: 'Noi sull'immigrazione siamo più umani della sinistra' #ANSA - infoitinterno : Meloni, noi sull'immigrazione siamo più umani della sinistra - infoitinterno : Meloni, noi sull'immigrazione siamo più umani della sinistra - Zeccarossa1 : @CarloCalenda Il.programma mi pare di dx. Togliere il rdc. Immigrazione uguale a Meloni. Sui diritti poco o nulla.… - infoitinterno : Meloni, noi sull'immigrazione siamo più umani della sinistra -

O destra o noi, chi vince governa" 16:29 Dl aiuti bis,: "Il 15 fermo la campagna, sarò in Parlamento" 15:16: "Noi sull'siamo più umani della sinistra" 15:04 Conte: "...O destra o noi, chi vince governa" 16:29 Dl aiuti bis,: "Il 15 fermo la campagna, sarò in Parlamento" 15:16: "Noi sull'siamo più umani della sinistra" 15:04 Conte: "...Continua il dibattito politico in vista delle elezioni del 15 settembre. Quando mancano 14 giorni alla chiamata alle urne, i temi toccati dai leader dei ...L'immigrazione va governata con il decreto flussi per far entrare le persone legalmente, come si fa in altri Paesi. Non alimentare un sistema illegale che fa l'interesse degli scafisti. Dicono che i m ...