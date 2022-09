Ilary risponde a Totti dopo l’intervista sui tradimenti | «No comment | ma ho visto cose che rovinerebbero 50 famiglie»

Leggi su open.online

(Di domenica 11 settembre 2022) Arriva a stretto giro la risposta diBlasi alscoop rilasciata da Francescoall’edizione domenicale del Corriere della Sera. La conduttrice, però, non rompe la strategia del silenzio adottata fin dall’annuncio della fine del loro matrimonio e della loro relazione, durata 20 anni. «Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli – è stata la replica non replica di Blasi – Se si sceglie una linea la si porta fino in fondo». Il suo legale, Alessandro Simeone, spiega che le parole dello storico capitano della As Roma, che oggi ha deciso di rilevare pesanti dettagli sulla separazione, non cambieranno per il momento la strategia comunicativa e legale adottata.Blasi rimane in silenzio, mentre il mondo del gossip, ma non solo, continua ad alimentare i pettegolezzi sulla fine del suo ...