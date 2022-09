Ilary "può rovinare cinquanta famiglie". Ormai è guerra Totti-Blasi (Di domenica 11 settembre 2022) Francesco Totti nella sua intervista al Corriere della sera ha promesso che d'ora in poi non parlerà più della separazione da Ilary Blasi, anche quando e se l'ex replicherà alle accuse. La conduttrice tv e showgirl non ha risposto ufficialmente ma ha affidato a persone a lei vicine una frase sibillina che fa intendere che la telenovela è tutt'altro che finita. Blasi ufficialmente non risponde alle accuse di Totti sui tradimenti scoperti guardando nel suo cellulare, sulle responsabilità per la fine del matrimonio ma anche sulla sottrazione di una preziosa collezione di Rolex. Il legale di Ilary, Alessandro Simeone, affida a Repubblica una dichiarazione della showgirl: "Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli". L'avvocato spiega al quotidiano che le parole ... Leggi su iltempo (Di domenica 11 settembre 2022) Francesconella sua intervista al Corriere della sera ha promesso che d'ora in poi non parlerà più della separazione da, anche quando e se l'ex replicherà alle accuse. La conduttrice tv e showgirl non ha risposto ufficialmente ma ha affidato a persone a lei vicine una frase sibillina che fa intendere che la telenovela è tutt'altro che finita.ufficialmente non risponde alle accuse disui tradimenti scoperti guardando nel suo cellulare, sulle responsabilità per la fine del matrimonio ma anche sulla sottrazione di una preziosa collezione di Rolex. Il legale di, Alessandro Simeone, affida a Repubblica una dichiarazione della showgirl: "Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli". L'avvocato spiega al quotidiano che le parole ...

