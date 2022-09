Ilary non replica a Totti. Repubblica: 'Ha scoperto cose che potrebbero rovinare 50 famiglie' (Di domenica 11 settembre 2022) "So cose che potrebbero rovinare 50 famiglie". Con questa frase sibillina, riportata da Repubblica, Ilary Blasi replica all' intervista di Totti al Corriere della Sera . La conduttrice ufficialmente ... Leggi su gazzetta (Di domenica 11 settembre 2022) "Soche50". Con questa frase sibillina, riportata daBlasiall' intervista dial Corriere della Sera . La conduttrice ufficialmente ...

Corriere : Totti, l’intervista esclusiva: «Non sono stato io il primo a tradire. Ho trovato i messaggi sul cellulare di Ilary,… - repubblica : Totti: 'Non ho tradito io per primo'. La risposta di Ilary: 'Proteggero' i miei figli, ma so cose che potrebbero ro… - repubblica : La verita di Totti: 'Non ho tradito io per primo ma ho scoperto Ilary guardando il suo cellulare. Noemi è venuta do… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Francesco Totti rompe il silenzio sulla separazione da Ilary Blasy: 'Non ho tradito per primo' #noemibocchi #ilarybla… - mignolodanese : @Ern4Pel Guarda che ha scelto di parlare SAPENDO che sarebbe stato ripreso da TUTTI i giornali, sportivi e non, gia… -