Ilary | la replica del silenzio per tutelare i figli «Ha visto cose che potrebbero rovinare cinquanta famiglie»

(Di domenica 11 settembre 2022) Per ora la scelta del, mapotrebbe parlare a Verissimo. Intanto posta su Instagram la storia della nonna che fa le fettuccine ai funghi

RotaruCris : RT @Agenzia_Ansa: Nessuna replica di Ilary Blasi all'intervista di oggi di Francesco Totti al Corriere della sera. Il suo avvocato Alessand… - TwitPaola2 : RT @Agenzia_Ansa: Nessuna replica di Ilary Blasi all'intervista di oggi di Francesco Totti al Corriere della sera. Il suo avvocato Alessand… - nonleggerlo : RT @marioadinolfi: CorSera fa dire a Totti che la moglie lo tradisce e col suocero ruba i Rolex. Repubblica replica col pizzino del legale… - huigen2 : RT @C_Randieri: Agenzia_Ansa 'Nessuna replica di Ilary Blasi all'intervista di oggi di Francesco Totti al Corriere della sera. Il suo avvoc… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Nessuna replica di Ilary Blasi all'intervista di oggi di Francesco Totti al Corriere della sera. Il s… -

NessunadiBlasi all'intervista di oggi di Francesco Totti al Corriere della sera. Il suo avvocato Alessandro Simeone dice che la conduttrice sceglie il silenzio. 'Ho sempre protetto i ...ha optato per una non -, affidando il suo sfogo alle persone a lei vicine (ma comunque trapelato tramite le pagine di Repubblica). A poche ore dall'intervista,Blasi si è ...Dopo il caos che si è scatenato con l'annuncio della loro separazione, Ilary Blasi e Francesco Totti sono tornati al centro del gossip. Dopo la spiazzante ...La risposta di Ilary Blasi all'intervista di Francesco Totti: replica piccata, la decisione ufficiale non lascia dubbi.