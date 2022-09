Ilary Blasi | Totti l’attacca | “Mi ha portato via i rolex | temo che finirà in tribunale”

Leggi su biccy

(Di domenica 11 settembre 2022)e Francescohanno annunciato la loro rottura con due comunicati stampa separati, decisione che – secondo il pupone – avrebbe preso solo lei. “Avrei preferito un comunicato solo, firmato da tutte e due, per dire che avevamo provato a superare le difficoltà ma non ci eravamo riusciti.non ha voluto: perché era andata in tv a negare, ad assicurare che andava tutto bene; e non poteva rimangiarselo. Così ha scritto il suo comunicato, per sostenere che lei aveva fatto qualcosa per salvare il rapporto, e io no”. Queste le parole di Francescoal Corriere della Sera. Secondo quanto dichiarato da luiavrebbe avuto un po’ di uomini e per questo lui si sarebbe ‘consolato’ fra le braccia di Noemi Bocchi....