Ilary Blasi, risposta durissima a Francesco Totti: “So cose che potrebbero rovinare….” (Di domenica 11 settembre 2022) E’ una risposta sibillina quella che “La Repubblica” attribuisce a Ilary Blasi in replica all’intervista-bomba di Totti: “So cose che potrebbero rovinare 50 famiglie” si legge. La conduttrice ufficialmente non risponde, affida i suoi pensieri al legale Alessandro Simeone perché, dice: “Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli”. L’avvocato spiega al quotidiano che le parole L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Francesco Totti e Ilary Blasi si separano: alle 19 l’annuncio ufficiale De Rossi ha deciso il suo futuro News in breve del 12 ottobre 2020: cronaca di oggi Isola dei Famosi, anticipazioni puntata 12 ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 11 settembre 2022) E’ unasibillina quella che “La Repubblica” attribuisce ain replica all’intervista-bomba di: “Socherovinare 50 famiglie” si legge. La conduttrice ufficialmente non risponde, affida i suoi pensieri al legale Alessandro Simeone perché, dice: “Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli”. L’avvocato spiega al quotidiano che le parole L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::si separano: alle 19 l’annuncio ufficiale De Rossi ha deciso il suo futuro News in breve del 12 ottobre 2020: cronaca di oggi Isola dei Famosi, anticipazioni puntata 12 ...

fraversion : la risposta di Ilary Blasi all'intervista a Totti: 'Continuerò a proteggere i miei figli'. A Repubblica fonti vicin… - riotta : Totti e Ilary Blasi, per 'difendere i figli' li espongono (scoop @a_cazzullo @Corriere bravo!) a insulti, petulanze… - Agenzia_Ansa : Francesco Totti racconta la sua verità sulla separazione da Ilary Blasi: 'Non sono stato io a tradire per primo', s… - Bart_Press : RT @NicolettaLucher: I figli di #Totti e #Blasi chiedono di essere adottati dalle due mamme di #PeppaPig . #ilaryblasi #Ilary #Rolex - FQMagazineit : Chi è Alessia Solidani, la parrucchiera amica di Ilary Blasi citata da Totti come “tramite” tra lei e il presunto “… -