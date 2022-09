Ilary Blasi risponde a Totti: “So cose che potrebbero rovinare 50 famiglie” (Di domenica 11 settembre 2022) Dopo l’intervista fiume di Francesco Totti al Corriere della sera arriva la replica di Ilary Blasi: la conduttrice risponde per le rime Francesco Totti e Ilary Blasi, il matrimonio rischia di finire come peggio non si potrebbe. L’ex capitano della Roma ha rotto il silenzio con una intervista fiume rilasciata al Corriere della sera, dove si è mostrato rancoroso, arrabbiato e ha deciso di sparare a zero contro la ex moglie, rivelando tutta la verità sul rapporto andato in frantumi. E dopo le parole del Capitano la replica della Blasi non si è fatta attendere, con la conduttrice che ha risposto per le rime parlando a La Repubblica: “Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli – ha esordito l’ex letterina che dunque non intende schiodarsi ... Leggi su 361magazine (Di domenica 11 settembre 2022) Dopo l’intervista fiume di Francescoal Corriere della sera arriva la replica di: la conduttriceper le rime Francesco, il matrimonio rischia di finire come peggio non si potrebbe. L’ex capitano della Roma ha rotto il silenzio con una intervista fiume rilasciata al Corriere della sera, dove si è mostrato rancoroso, arrabbiato e ha deciso di sparare a zero contro la ex moglie, rivelando tutta la verità sul rapporto andato in frantumi. E dopo le parole del Capitano la replica dellanon si è fatta attendere, con la conduttrice che ha risposto per le rime parlando a La Repubblica: “Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli – ha esordito l’ex letterina che dunque non intende schiodarsi ...

