Ilary Blasi risponde a Francesco Totti: 'Ho scoperto tante cose, ma continuerò a proteggere i miei figli' (Di domenica 11 settembre 2022) Dopo mesi di silenzio Francesco Totti ha deciso di rompere quel 'muro' e di dire la sua, di raccontare la sua versione. Lo ha fatto sulle pagine del Corriere della Sera, lì dove ha spiegato di non aver tradito per primo Ilary, di aver sofferto tanto e di aver ritrovato la serenità al fianco di Noemi Bocchi. Soprattutto dopo aver scoperto dei messaggi 'sospetti' sul telefono dell'ex moglie, che lo avrebbe tradito con un uomo 'misterioso', ma totalmente diverso da lui. La risposta di Ilary Blasi a Francesco Totti E se da una parte Francesco Totti, con sorpresa, ha deciso di raccontarsi, dall'altra Ilary Blasi preferisce ancora stare zitta, tacere e non raccontare la sua versione. Anzi, ...

