Ilary Blasi replica a Totti: "Ho visto cose che potrebbero rovinare 50 famiglie", la contromossa (Di domenica 11 settembre 2022) Ilary Blasi non poteva restare in silenzio dopo l'intervista bomba di Francesco Totti che, con le sue dichiarazioni, diciamocelo pure, si è letteralmente giocata la possibilità di un accordo pacifico in vista della separazione ufficiale. In realtà però, la conduttrice, come spiega Open, è rimasta coerente alla sua scelta iniziale, preferendo un elegante "no comment".

fraversion : la risposta di Ilary Blasi all'intervista a Totti: 'Continuerò a proteggere i miei figli'. A Repubblica fonti vicin… - riotta : Totti e Ilary Blasi, per 'difendere i figli' li espongono (scoop @a_cazzullo @Corriere bravo!) a insulti, petulanze… - Agenzia_Ansa : Francesco Totti racconta la sua verità sulla separazione da Ilary Blasi: 'Non sono stato io a tradire per primo', s… - mariosalis : RT @DarkLadyMouse: Ilary Blasi e Francesco Totti se stanno a accusa' 'n pubblico d'avecce tanti corni quanto du' cesti de lumache, de rubas… - Damianodanny1 : SCOPERTO COSE POTREBBERO ROVINARE 50 FAMIGLIE ILARY INTERVISTA TOTTI ACCUSA DI AVERLO TRADITO E PORTATO VIA SU… -