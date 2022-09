Ilary Blasi, l’amica Alessia rompe il silenzio dopo il coinvolgimento (Di domenica 11 settembre 2022) Parla l’amica di Ilary Blasi In queste ultime ore Francesco Totti ha raccontato la sua verità in merito alla crisi con Ilary Blasi. Prima di tutto l’ha accusata di averlo tradito con un uomo del quale però non ha volto rivelare l’identità. Alcune indiscrezioni, tuttavia, punterebbero il dito verso Cristiano Iovino, ex tra le altre L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 11 settembre 2022) ParladiIn queste ultime ore Francesco Totti ha raccontato la sua verità in merito alla crisi con. Prima di tutto l’ha accusata di averlo tradito con un uomo del quale però non ha volto rivelare l’identità. Alcune indiscrezioni, tuttavia, punterebbero il dito verso Cristiano Iovino, ex tra le altre L'articolo proviene da Novella 2000.

fraversion : la risposta di Ilary Blasi all'intervista a Totti: 'Continuerò a proteggere i miei figli'. A Repubblica fonti vicin… - riotta : Totti e Ilary Blasi, per 'difendere i figli' li espongono (scoop @a_cazzullo @Corriere bravo!) a insulti, petulanze… - Agenzia_Ansa : Francesco Totti racconta la sua verità sulla separazione da Ilary Blasi: 'Non sono stato io a tradire per primo', s… - civisromanusTW : Non sarà che ha sbagliato Ilary Blasi nel mettere le corna a Totti?? #Adinolfi #idiota… - infoitcultura : Ilary Blasi, weekend di relax: dalla maglia bianconera alle fettuccine di nonna -