Ilary Blasi, la prima reazione dopo le accuse dell'ex marito Francesco Totti – VIDEO (Di domenica 11 settembre 2022) Come ha trascorso Ilary Blasi questa domenica di settembre, dopo l'inaspettata intervista dell'ex marito Francesco Totti? La conduttrice ha deciso di passarla in famiglia, in compagnia della nonna e dei suoi affetti, come emerge dalle immagini che ha postato su Instagram (VIDEO in apertura). Ilary Blasi dopo le accuse di Totti Poche ore dopo la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

