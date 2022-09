Ilary Blasi, chi sono il presunto amante e l’amica che li avrebbe coperti (Di domenica 11 settembre 2022) Tra i tanti nomi dei presunti amanti di Ilary Blasi, ce n’è uno che è uscito sin dalla prima ora e che attualmente è quello più accreditato: stiamo parlando di Cristiano Iovino, aitante personal trainer romano che in passato è stato con altre donne famose, per esempio Giulia De Lellis e Sabrina Ghio. Per quanto riguarda invece la donna, amica di Ilary, che avrebbe “coperto” le presunte corna, Francesco Totti nella sua intervista al Corriere della Sera ha affermato trattarsi della parrucchiera di fiducia della moglie, Alessia Solidani. Per adesso lei non ha risposto a queste accuse, ma gli avvocati potrebbero essere al lavoro per una querela. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… La risposta di Ilary Blasi all’intervista di Totti: “Se parlo rovino 50 famiglie” ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 11 settembre 2022) Tra i tanti nomi dei presunti amanti di, ce n’è uno che è uscito sin dalla prima ora e che attualmente è quello più accreditato: stiamo parlando di Cristiano Iovino, aitante personal trainer romano che in passato è stato con altre donne famose, per esempio Giulia De Lellis e Sabrina Ghio. Per quanto riguarda invece la donna, amica di, che“coperto” le presunte corna, Francesco Totti nella sua intervista al Corriere della Sera ha affermato trattarsi della parrucchiera di fiducia della moglie, Alessia Solidani. Per adesso lei non ha risposto a queste accuse, ma gli avvocati potrebbero essere al lavoro per una querela. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… La risposta diall’intervista di Totti: “Se parlo rovino 50 famiglie” ...

fraversion : la risposta di Ilary Blasi all'intervista a Totti: 'Continuerò a proteggere i miei figli'. A Repubblica fonti vicin… - riotta : Totti e Ilary Blasi, per 'difendere i figli' li espongono (scoop @a_cazzullo @Corriere bravo!) a insulti, petulanze… - Agenzia_Ansa : Francesco Totti racconta la sua verità sulla separazione da Ilary Blasi: 'Non sono stato io a tradire per primo', s… - literally_soia : RT @le_notizie: Ilary Blasi e Francesco Totti sono ritornati insieme, almeno quello che sembrerebbe - g_alo87 : RT @MiuccioPrado: Tanti messaggi in privato e urge una smentita pubblica e definitiva. No, non sono io l'uomo segreto di Ilary Blasi. Grazi… -