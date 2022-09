Ilary Blasi, arriva la replica all’intervista rilasciata da Francesco Totti: “Ognuno è responsabile delle sue azioni” (Di domenica 11 settembre 2022) Dopo l’intervista pubblicata questa mattina dal Corriere della Sera in cui Francesco Totti parlava della fine del matrimonio con Ilary Blasi, in tanti attendevano una qualsiasi parola da parte della conduttrice tv. Ed eccola arrivare attraverso le pagine di La Repubblica: “Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli”. La risposta di Ilary Blasi all’intervista rilasciata da Francesco Totti non è tardata ad arrivare. Ed è il silenzio, per il bene di Cristian, Chanel e Isabel. Nessuna replica, nessun contrattacco mediatico. Il suo avvocato, Alessandro Simeone, spiega che le parole dello storico capitano della Roma non cambieranno, almeno nel brevissimo ... Leggi su isaechia (Di domenica 11 settembre 2022) Dopo l’intervista pubblicata questa mattina dal Corriere della Sera in cuiparlava della fine del matrimonio con, in tanti attendevano una qualsiasi parola da parte della conduttrice tv. Ed eccolare attraverso le pagine di La Repubblica: “Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli”. La risposta didanon è tardata adre. Ed è il silenzio, per il bene di Cristian, Chanel e Isabel. Nessuna, nessun contrattacco mediatico. Il suo avvocato, Alessandro Simeone, spiega che le parole dello storico capitano della Roma non cambieranno, almeno nel brevissimo ...

fraversion : la risposta di Ilary Blasi all'intervista a Totti: 'Continuerò a proteggere i miei figli'. A Repubblica fonti vicin… - riotta : Totti e Ilary Blasi, per 'difendere i figli' li espongono (scoop @a_cazzullo @Corriere bravo!) a insulti, petulanze… - Agenzia_Ansa : Francesco Totti racconta la sua verità sulla separazione da Ilary Blasi: 'Non sono stato io a tradire per primo', s… - infoitcultura : Ilary Blasi sceglie il silenzio dopo le accuse di Totti. Il suo avvocato: “Ha visto cose che potrebbero rovinare un… - infoitcultura : Totti, Ilary Blasi replica alle accuse di tradimento: «Ho scoperto cose che potrebbero rovinare 50 famiglie, m -