Il rito del tè della Regina Elisabetta II (Di domenica 11 settembre 2022) Un vuoto improvviso ed inaspettato ha portato la morte di Elisabetta II nei nostri cuori. Una donna unica, emblema della nobiltà, fedele a se stessa, imperturbabile, arguta e paziente. Una vita la sua destinata alla Corona, scandita da abitudini e solidi rituali, come quello del tè. Il rito del tè di Elisabetta II era una prassi a cui la Sovrana non ha mai rinunciato un solo giorno della sua vita.Nonostante nel suo longevo regno di ben settant’anni abbia apportato innumerevoli innovazioni alla Corona, non si può dire però che non sia stata una donna affezionata alle tradizioni. In particolare, la Sovrana era molto attenta a rispettare una routine che garantiva alla sua giornata delle abitudini regolari, momenti fissi in grado di dare ordine nel caos che l’esistenza da Regina ... Leggi su velvetmag (Di domenica 11 settembre 2022) Un vuoto improvviso ed inaspettato ha portato la morte diII nei nostri cuori. Una donna unica, emblemanobiltà, fedele a se stessa, imperturbabile, arguta e paziente. Una vita la sua destinata alla Corona, scandita da abitudini e solidi rituali, come quello del tè. Ildel tè diII era una prassi a cui la Sovrana non ha mai rinunciato un solo giornosua vita.Nonostante nel suo longevo regno di ben settant’anni abbia apportato innumerevoli innovazioni alla Corona, non si può dire però che non sia stata una donna affezionata alle tradizioni. In particolare, la Sovrana era molto attenta a rispettare una routine che garantiva alla sua giornata delle abitudini regolari, momenti fissi in grado di dare ordine nel caos che l’esistenza da...

Avvenire_Nei : Domenica il rito. Luciani, ecco perché è beato e così attuale - EraldoFR : All'origine del rito del regifugium e del rex nemorensis, ci dicono gli storici, ci sarebbe la storia di Oreste, co… - taologia : RT @taologia: @VentagliP Secondo la convenzione dell'OM (??), ciò che è lecito (?alal: ?????->??) non sarà valutato e giudicato come un vizio… - taologia : @VentagliP Secondo la convenzione dell'OM (??), ciò che è lecito (?alal: ?????->??) non sarà valutato e giudicato com… - glncipriani : Caffè espresso, macchine da caffè e tazzine da caffè - illyhttps://www.illy.com › it-it Nello shop illy trovi il mi… -