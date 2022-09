Il regalo speciale di Mara Venier ad Alberto Matano: 50 anni a Domenica IN (Di domenica 11 settembre 2022) Anche questa edizione di Domenica IN è iniziata all’insegna degli amici di Mara Venier. La conduttrice, vuole al suo fianco, persone speciali di cui si fida e anche quest’anno, ha iniziato con una bella intervista a Loretta Goggi. Un momento che poi ha visto protagonista, anche un altro amico di Mara, Alberto Matano. Il conduttore de La vita in diretta ha condotto una sorta di intervista alle due amiche e forse non si aspettava di ricevere poi una sorpresa speciale ma si sa, con Mara Venier, c’è da aspettarsi di tutto. E visto che due giorni fa Alberto Matano ha festeggiato i suoi primi 50 anni, non poteva che arrivare un dono speciale da parte della ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 11 settembre 2022) Anche questa edizione diIN è iniziata all’insegna degli amici di. La conduttrice, vuole al suo fianco, persone speciali di cui si fida e anche quest’anno, ha iniziato con una bella intervista a Loretta Goggi. Un momento che poi ha visto protagonista, anche un altro amico di. Il conduttore de La vita in diretta ha condotto una sorta di intervista alle due amiche e forse non si aspettava di ricevere poi una sorpresama si sa, con, c’è da aspettarsi di tutto. E visto che due giorni faha festeggiato i suoi primi 50, non poteva che arrivare un donoda parte della ...

Valenti59332692 : RT @demoanto9: Marco solo tu mi puoi aiutare, devo fare un regalo alla persona che AMO in una giornata SPECIALE Lui ?????????? #basciagoni ht… - desperately_rox : RT @YleniaJk0613: Sorridi sempre,illumina il tuo sorriso con gli occhi e quelle splendide fossette.Oggi è il tuo compleanno e se potessi fa… - YleniaJk0613 : Sorridi sempre,illumina il tuo sorriso con gli occhi e quelle splendide fossette.Oggi è il tuo compleanno e se pote… - basciagonixever : RT @demoanto9: Marco solo tu mi puoi aiutare, devo fare un regalo alla persona che AMO in una giornata SPECIALE Lui ?????????? #basciagoni ht… - youareporacci : RT @demoanto9: Marco solo tu mi puoi aiutare, devo fare un regalo alla persona che AMO in una giornata SPECIALE Lui ?????????? #basciagoni ht… -