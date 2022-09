Il piano unicorno è iniziato: il corteo funebre della regina Elisabetta arriverà a Buckingham Palace il 13 settembre, ecco le tappe previste (Di domenica 11 settembre 2022) Il piano unicorno è iniziato. La bara della regina Elisabetta ha cominciato il suo viaggio che la porterà a Buckingham Palace martedì 13 settembre. Il carro funebre è partito dal castello di Balmoral, dove è morta la sovrana, ed è diretto al Palazzo di Holyroodhouse di Edimburgo. Si tratta della prima tappa nella capitale scozzese: lunedì 12 settembre, poi, il feretro verrà trasportato fino alla cattedrale di St Giles. All’interno della chiesa la famiglia reale si radunerà per una funzione religiosa. Il giorno successivo, martedì 13, ci sarà la tappa a Buckingham Palace, che durerà circa ventiquattro ore. Poi la fermata all’Abazia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) Il. La baraha cominciato il suo viaggio che la porterà amartedì 13. Il carroè partito dal castello di Balmoral, dove è morta la sovrana, ed è diretto al Palazzo di Holyroodhouse di Edimburgo. Si trattaprima tappa nella capitale scozzese: lunedì 12, poi, il feretro verrà trasportato fino alla cattedrale di St Giles. All’internochiesa la famiglia reale si radunerà per una funzione religiosa. Il giorno successivo, martedì 13, ci sarà la tappa a, che durerà circa ventiquattro ore. Poi la fermata all’Abazia di ...

