Il Monza guadagna il primo punto in Serie A, l’Udinese batte il Sassuolo, Fiorentina sconfitta a Bologna (Di domenica 11 settembre 2022) Vincono l’Udinese (sul Sassuolo) e il Bologna (sulla Fiorentina), nelle partite del pomeriggio della domenica, mentre il Monza pareggia con il Lecce in trasferta. Nello stadio di Via del Mare la formazione di Stroppa guadagna il suo primo punto in classifica. Il Monza è andato in vantaggio con Sensi, a cui ha risposto, nella ripresa, Joan Gonzalez. Il Sassuolo perde in casa 3-1 contro l’Udinese, che portano a casa la quarta vittoria consecutiva contro un Sassuolo che ha finito la partita in 10 per un rosso a Ruan. I marcatori sono stati Frattesi per il Sassuolo al 33’ e per l’Udinese Beto, con una doppietta, al 75 e al 93 e Samardzic al 91. Il ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 settembre 2022) Vincono(sul) e il(sulla), nelle partite del pomeriggio della domenica, mentre ilpareggia con il Lecce in trasferta. Nello stadio di Via del Mare la formazione di Stroppail suoin classifica. Ilè andato in vantaggio con Sensi, a cui ha risposto, nella ripresa, Joan Gonzalez. Ilperde in casa 3-1 contro, che portano a casa la quarta vittoria consecutiva contro unche ha finito la partita in 10 per un rosso a Ruan. I marcatori sono stati Frattesi per ilal 33’ e perBeto, con una doppietta, al 75 e al 93 e Samardzic al 91. Il ...

napolista : Il Monza guadagna il primo punto in Serie A, l’Udinese batte il Sassuolo, Fiorentina sconfitta a Bologna Le partit… - Antonio85817686 : RT @photoshock: C'erano due rigori per il Lecce. Il Monza guadagna solo così il primo punto in campionato #LecceMonza #Lecce - photoshock : C'erano due rigori per il Lecce. Il Monza guadagna solo così il primo punto in campionato #LecceMonza #Lecce - ItsPego : MAX HA ANCORA UN RAZZO SOTTO IL CULO. LECLERC CON GOMME NUOVE SOFT NON GUADAGNA. #leclerc #essereFerrari #formula1… - twieee80211 : La Cremonese guadagna il suo primo punto nel campionato, un minuto di raccoglimento per il Monza che sta ancora a z… -