Il Mistero dei Templari: La serie, il trailer del progetto in arrivo su Disney+ (Di domenica 11 settembre 2022) Il 14 dicembre debutterà su Disney+ la serie Il Mistero dei Templari, ideata come spinoff dei popolari film con Nicolas Cage. Il Mistero dei Templari: La serie arriverà sugli schermi di Disney+ il 14 dicembre e online è stato condiviso il trailer ufficiale. Nel video si vede quello che accade quando la giovane Jess va alla ricerca di risposte relative alla sua famiglia, ritrovandosi così con i suoi amici alle prese con un'avventura che li porterà ad andare alla ricerca di un tesoro. Il cast della serie spinoff dei film Il Mistero dei Templari è composto da Lisette Olivera, Zuri Reed, Antonio Cipriano, Jordan Rodrigues, Jake Austin Walker, Lyndon Smith, Catherine Zeta-Jones e Harvey ... Leggi su movieplayer (Di domenica 11 settembre 2022) Il 14 dicembre debutterà sulaIldei, ideata come spinoff dei popolari film con Nicolas Cage. Ildei: Laarriverà sugli schermi diil 14 dicembre e online è stato condiviso ilufficiale. Nel video si vede quello che accade quando la giovane Jess va alla ricerca di risposte relative alla sua famiglia, ritrovandosi così con i suoi amici alle prese con un'avventura che li porterà ad andare alla ricerca di un tesoro. Il cast dellaspinoff dei film Ildeiè composto da Lisette Olivera, Zuri Reed, Antonio Cipriano, Jordan Rodrigues, Jake Austin Walker, Lyndon Smith, Catherine Zeta-Jones e Harvey ...

