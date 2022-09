Il leader ceceno Kadyrov contro la strategia di Putin | I miei uomini per riprendere le città perse

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha criticato il ministero della Difesa russo per la ritirata delle truppe… - mitsouko1 : RT @ultimenotizie: 'Io, Ramzan #Kadyrov, dichiaro che tutte queste città (Izyum, Kupiansk e Balakliya) saranno riconquistate. La nostra gen… - Alfagamma28 : RT @ultimenotizie: 'Io, Ramzan #Kadyrov, dichiaro che tutte queste città (Izyum, Kupiansk e Balakliya) saranno riconquistate. La nostra gen… - zizionice : RT @ErmannoKilgore: Se si passa da operazione speciale a guerra, per il pianeta terra e i suoi abitanti la vedo molto male. - Le_Baron__Rouge : RT @ultimenotizie: 'Io, Ramzan #Kadyrov, dichiaro che tutte queste città (Izyum, Kupiansk e Balakliya) saranno riconquistate. La nostra gen… -

Propaganda o un segnale a Putin IlRamzan Kadyrov contro la strategia della Russia in Ucraina, dopo gli ultimi successi riportati nell'est e del nord del Paese. Ma Mosca, in ogni caso, riprenderà le città che sono state ...Il sindaco di Izyum è fuggito in Russia, mentre ilKadyrov critica pesantemente Mosca . Macron telefona a Putin "chiamata franca e dettaglliata" per parlare del grano ucraino. La guerra ...Il leader ceceno si è anche lamentato del fatto che il ministero della Difesa russo non ha affrontato apertamente la controffensiva ucraina, "anche se stava osservando tutta la situazione".Su Telegram uno dei capi più vicini al Cremlino lascia credere che Putin non sappia tutto. C’è anche chi pensa che il ceceno sia usato come minaccia per i ...