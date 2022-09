Il feretro della regina Elisabetta lascia Balmoral per l’ultimo viaggio: la prima tappa ad Edimburgo, una folla commossa saluta il corteo (Di domenica 11 settembre 2022) Il feretro di Elisabetta II ha lasciato la residenza scozzese di Balmoral, dove la regina 96enne è spirata tre giorni fa, per l’ultimo viaggio nel suo Paese fino al ritorno a Londra per il funerale, previsto lunedì 19. Si tratta dell’attuazione del piano previsto dalla cosiddetta “operazione Unicorno”, scattata con la morte della sovrana in Scozia: il corteo che accompagna la regina è atteso in giornata a Edimburgo, dove domani sarà esposto a un primo omaggio pubblico. Ali di folla si stanno radunando lungo il percorso per rendere tributo alla sovrana al passaggio del corteo. Il carro funebre è uscito dal cancello principale della residenza di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) IldiII hato la residenza scozzese di, dove la96enne è spirata tre giorni fa, pernel suo Paese fino al ritorno a Londra per il funerale, previsto lunedì 19. Si tratta dell’attuazione del piano previsto dalla cosiddetta “operazione Unicorno”, scattata con la mortesovrana in Scozia: ilche accompagna laè atteso in giornata a, dove domani sarà esposto a un primo omaggio pubblico. Ali disi stanno radunando lungo il percorso per rendere tributo alla sovrana al passaggio del. Il carro funebre è uscito dal cancello principaleresidenza di ...

tg2rai : #SpecialeTg2, 'L'ultimo viaggio' Il feretro della regina in viaggio verso #Edimburgo Ospiti: - Alessandra Necci, st… - giorgio2181953 : A qualcuno non è sfuggito qualche fischio al passaggio del feretro della regina ...666 ? - big_fat_cat : Ma guarda. Gli inglesi non applaudono al passaggio del feretro della Regina. Così si fa, non ho mai capito che acci… - minoritario4 : Con quello che sta accadendo in Ucraina, il tg1 apre con il viaggio del feretro della defunta regina in Scozia... - DildoBaggjns : Il feretro della Regina Elisabetta attraverserá tutta la Scozia così che gli scozzesi gli possano rendere omaggio m… -