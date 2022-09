Il Comune di Milano approva il progetto di Inter e Milan per il nuovo stadio (Di domenica 11 settembre 2022) Il Comune di Milano ha approvato il progetto di Inter e Milan per il nuovo stadio Buone notizie per Inter e Milan sul fronte nuovo stadio. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, il Comune di Milano, tramite la Direzione Rigenerazione Urbana, ha approvato il nuovo progetto presentato dai due club per il nuovo stadio. “Il progetto aggiornato era stato consegnato dalle squadre lo scorso 5 settembre. Ora la documentazione sarà inviata dal Comune alla commissione nazionale per il Dibattito ... Leggi su intermagazine (Di domenica 11 settembre 2022) Ildihato ildiper ilBuone notizie persul fronte. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, ildi, tramite la Direzione Rigenerazione Urbana, hato ilpresentato dai due club per il. “Ilaggiornato era stato consegnato dalle squadre lo scorso 5 settembre. Ora la documentazione sarà inviata dalalla commissione nazionale per il Dibattito ...

