Il Bologna vince in rimonta, Fiorentina battuta 2-1 (Di domenica 11 settembre 2022) Bologna (ITALPRESS) – Dopo l’esonero di Mihajlovic arrivato in settimana, il Bologna batte in rimonta al Dall’Ara la Fiorentina di Italiano: 2-1 il finale di gara. Vittoria importante per il Bologna che, con Thiago Motta presente in tribuna, si gusta i tre punti conquistati ma con tanta apprensione per l’infortunio di Arnautovic, costretto a uscire nella seconda frazione di gioco per un sospetto stiramento. La prima azione da rete del match fatica ad arrivare e bisogna attendere il 19?, quando la formazione viola si rende protagonista sull’asse Barak-Kouame-Bonaventura, con l’ex centrocampista del Milan che dal limite manda il pallone sopra la traversa. I felsinei arrancano vistosamente e, al 24?, Martinez Quarta prova l’affondo vincente con un colpo di testa ma Skorupski è pronto e ... Leggi su ildenaro (Di domenica 11 settembre 2022)(ITALPRESS) – Dopo l’esonero di Mihajlovic arrivato in settimana, ilbatte inal Dall’Ara ladi Italiano: 2-1 il finale di gara. Vittoria importante per ilche, con Thiago Motta presente in tribuna, si gusta i tre punti conquistati ma con tanta apprensione per l’infortunio di Arnautovic, costretto a uscire nella seconda frazione di gioco per un sospetto stiramento. La prima azione da rete del match fatica ad arrivare e bisogna attendere il 19?, quando la formazione viola si rende protagonista sull’asse Barak-Kouame-Bonaventura, con l’ex centrocampista del Milan che dal limite manda il pallone sopra la traversa. I felsinei arrancano vistosamente e, al 24?, Martinez Quarta prova l’affondonte con un colpo di testa ma Skorupski è pronto e ...

IlModeratoreWeb : Il Bologna vince in rimonta, Fiorentina battuta 2-1 - - nestquotidiano : Il Bologna vince in rimonta, Fiorentina battuta 2-1 - zazoomblog : LUdinese non si ferma più! Battuto anche il Sassuolo. Il Bologna vince il derby dellAppennino - #LUdinese #ferma… - infoitinterno : Il Bologna vince in rimonta, Fiorentina battuta 2-1 - laziopress : Serie A, la Cremonese ferma i bergamaschi: l’Atalanta non va oltre il pari. Vince il Bologna contro la Fiorentina… -