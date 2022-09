Iacopo Melio: “Sono stato ricoverato d’urgenza, ho rischiato di morire” (Di domenica 11 settembre 2022) “Potevo addormentarmi per sempre”. Il consigliere regionale Pd in Toscana Iacopo Melio svela con un post su Facebook di essere stato “ricoverato d’urgenza” a fine agosto. “La mia situazione respiratoria era drasticamente peggiorata a causa della Co2 nel sangue arrivata a un livello incompatibile con la vita”, si legge, “al punto da dover essere risvegliato da un sonno che poteva essere irreversibile”. L’attivista ha parlato delle 48 ore in cui si è “ritrovato a prendere la decisione più difficile”: “In una sala operatoria”, ha scritto, “la mia vita è cambiata per sempre, qualcuno dice “in meglio” mentre io, guardando la tracheostomia riflessa nello schermo del cellulare, non riesco a vedere niente di positivo nello stare attaccato a un respiratore”. Per Melio, molto popolare anche sui ... Leggi su tpi (Di domenica 11 settembre 2022) “Potevo addormentarmi per sempre”. Il consigliere regionale Pd in Toscanasvela con un post su Facebook di essere” a fine agosto. “La mia situazione respiratoria era drasticamente peggiorata a causa della Co2 nel sangue arrivata a un livello incompatibile con la vita”, si legge, “al punto da dover essere risvegliato da un sonno che poteva essere irreversibile”. L’attivista ha parlato delle 48 ore in cui si è “ritrovato a prendere la decisione più difficile”: “In una sala operatoria”, ha scritto, “la mia vita è cambiata per sempre, qualcuno dice “in meglio” mentre io, guardando la tracheostomia riflessa nello schermo del cellulare, non riesco a vedere niente di positivo nello stare attaccato a un respiratore”. Per, molto popolare anche sui ...

