Harriet | trama | cast e trailer del film in onda su Canale 5

(Di domenica 11 settembre 2022) Quali sono lae ildelche andrà inin prima serata sualle ore 21:25 di domenica 11 settembre?delinsuè undiretto da Kasi Lemmons nel 2019. La pellicola narra la vita dell’attivistaTubman che si è battuta per ottenere l’abolizione della schiavitù negli Stati Uniti d’America. L’impegno della donna ha consentito a centinaia di schiavi del Sud di liberarsi lungo la Ferrovia Sotterranea nel corso del 1849. Ilha ottenuto recensioni estremamente positive dalla critica nazionale e internazionale. Per questo motivo, ha avuto due nomination ai ...

Il talentuoso cast include anche Aml Ameen, Webb, Marouane Zotti, Stephen Wight, Sarah ... e cast del film stasera 11 settembre 2022 su Canale 5 Protagonista del film di Lemmons è Tubman (Cynthia Erivo), nata Araminta Rossa e conosciuta come Minty.