Guerra Russia-Ucraina, la controffensiva di Kiev arriva ai confini russi. Ultimo ricatto di Medvedev: “Negoziato solo se Kiev capitola”. Lo stop di Zelensky: “Trattative solo dopo la completa liberazione” (Di domenica 11 settembre 2022) Biden: «Ritirata dei russi? Troppo presto per parlarne». Le forze ucraine hanno riconquistato in 24 ore oltre 20 insediamenti. Elettricità e acqua nella regione di Kharkiv ripristinate all'80% Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 11 settembre 2022) Biden: «Ritirata dei? Troppo presto per parlarne». Le forze ucraine hanno riconquistato in 24 ore oltre 20 insediamenti. Elettricità e acqua nella regione di Kharkiv ripristinate all'80%

