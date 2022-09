Guerra Russia-Ucraina, distrutti dai droni 70 tank, libere Izyum e Kreminna. Al nord truppe ucraine a 48 km dal confine, a sud puntano Vuhledar. Lavrov: “Ritardi nei negoziati”. Bombe russe su Kupiansk appena riconquistata (Di domenica 11 settembre 2022) Papa: «Il mondo è assetato di pace». Zelensky: «Al momento negoziati con Russia impossibili». Consiglio regionale di Kharkiv: «Russi in fuga. Gloria alle forze armate ucraine» Leggi su lastampa (Di domenica 11 settembre 2022) Papa: «Il mondo è assetato di pace». Zelensky: «Al momentoconimpossibili». Consiglio regionale di Kharkiv: «Russi in fuga. Gloria alle forze armate

LiaQuartapelle : È iniziata la controffensiva ucraina nel sud e nell’est. Non si vede (ancora) la fine della guerra ma l’aggressione… - federicofubini : Se la guerra in #Ucraina continua così disastrosamente per la #Russia, #Putin tra poco dovrà scegliere se introdurr… - martaottaviani : Hanno cercato di ingannare l’opinione pubblica italiana. Su questa bacheca non avete mai letto né che la #russia po… - michellesar1 : RT @ErmannoKilgore: #11settembre #mezzorainpiu I giornalisti in studio danno per persa dalla Russia la guerra nascosta con la Nato e gli US… - anBenedetti : RT @martaottaviani: Hanno cercato di ingannare l’opinione pubblica italiana. Su questa bacheca non avete mai letto né che la #russia poteva… -