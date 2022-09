Grande Fratello Vip, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi in crisi? La verità dell’ex gieffina (Di domenica 11 settembre 2022) Come stanno le cose tra Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi? Ecco la verità circa la crisi di coppia raccontata dall’ex gieffina Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sarebbero davvero in crisi? A chiarire la situazione e svelare i retroscena circa i rumors delle ultime settimane è la stessa ex concorrente del Grande Fratello Vip che, intervistata dal settimanale Nuovo, smentisce la notizia dichiarando di essere ormai abituata a questo tipo di illazioni sul suo conto: Posso solo smentire! a ormai sono abituata a queste notizie, che escono per sorprendere il pubblico Il segreto del nostro amore così solido e longevo sono il ... Leggi su 361magazine (Di domenica 11 settembre 2022) Come stanno le cose traed? Ecco lacirca ladi coppia raccontata dall’exedsarebbero davvero in? A chiarire la situazione e svelare i retroscena circa i rumors delle ultime settimane è la stessa ex concorrente delVip che, intervistata dal settimanale Nuovo, smentisce la notizia dichiarando di essere ormai abituata a questo tipo di illazioni sul suo conto: Posso solo smentire! a ormai sono abituata a queste notizie, che escono per sorprendere il pubblico Il segreto del nostro amore così solido e longevo sono il ...

VanityFairIt : Viso luminoso, labbra glassate e occhi definiti dall'eyeliner, il tutto contornato da lucidi capelli lunghi da sire… - fanpage : Giulia Salemi avrà un ruolo ben preciso nella prossima edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer, nonché ex gi… - pieterj53 : @cesarenzo66 @durezzadelviver Beh, il Grande Fratello non è prerogativa della TV italiana ma è programma presente i… - vtpennylane : Ti voglio bene come vorrei bene ad un fratello maggiore ammiro tanto la tua imperfetta umanità sei un grande esempi… - Mik_Blade : La Pandemia, la crisi energetica, il cambiamento climatico, seguono tutti lo stesso format. Esattamente come le tra… -