GP Monza, quanto Milan nel paddock! Ibra, De Ketelaere e non solo (FOTO) (Di domenica 11 settembre 2022) quanto Milan ad assistere al Gran Premio di Formula Uno di Monza! C'è Zlatan Ibrahimovic, ma anche altri calciatori tra cui Davide Calabria Leggi su pianetamilan (Di domenica 11 settembre 2022)ad assistere al Gran Premio di Formula Uno di! C'è Zlatanhimovic, ma anche altri calciatori tra cui Davide Calabria

recentismo04 : Quanto cazzo gasa oggi #Sainz con l’illegal engine ?? #F1 #ItalianGP #Monza - tixxxtweety : Poi, mi raccomando, vediamo di rovinare tutto quanto capitalizzato fino a qui nel week-end… Perché mi pare ovvio ch… - PianetaMilan : #GPMonza, quanto #Milan nel paddock! #Ibra, #DeKetelaere e non solo (#FOTO) #ACMilan #SempreMilan - scorpi0fc : piango quanto vorrei essere a monza in questo momento - fedecaccy : RT @PotereaiSith: Anche la Merdagni e Merdez a Monza, questa gente di sport capisce zero ma va lì per la passerella, quanto mi stanno sul c… -