Gp Monza | diluvio di fischi per Verstappen sul podio Binotto furioso per la Safety car | «Hanno dormito» – Il video

(Di domenica 11 settembre 2022) Quando la leggenda italiana dell’motociclismo Giacomo Agostini ha sventolato la bandiera a scacchi, la gara era già finita da 5 giri. La McLaren di Daniel Ricciardo era ferma a bordo pista e per rimuoverla è stato necessario far entrare in pista lacar che ha, quindi, congelato le posizioni fino al traguardo. In questo modo, l’olandese Maxha potuto concludere la gara al primo posto senza correre alcun pericolo. Un finale al di sotto delle aspettative, che avrebbe potuto essere ben più emozionante visto che il ferrarista Charles Leclerc era pronto ad affondare i suoi colpi alle ultime curve. Se il pilota monegasco si è detto dispiaciuto per non averne avuto occasione, il pubblico diha espresso la sua contrarietà in ben altro modo. Sia durante le interviste post gara che al momento della premiazione, ...