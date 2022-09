GP Monza. Arrivo dietro la safety car, vince Verstappen davanti a Leclerc. Fischi del pubblico, il ferrarista: «Frustrante finire così» (Di domenica 11 settembre 2022) Piovono Fischi a Monza per la decisione della direzione gara di concludere il Gran Premio d'Italia sotto il regime di safety car, entrata in pista a sei giri dal termine per il ritiro di Daniel... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 11 settembre 2022) Piovonoper la decisione della direzione gara di concludere il Gran Premio d'Italia sotto il regime dicar, entrata in pista a sei giri dal termine per il ritiro di Daniel...

MICHELESIMONEit : Super Max vince anche a Monza, buon 2° posto di Leclerc e gran gara di Sainz che da penultimo arriva 4°. Probabilme… - MiTomorrow : FISCHI A MONZA ?? Verstappen vince il GP d'Italia dopo una rimonta nei primi giri: la Ferrara sbaglia strategia con… - alebelloni6 : Mi sto immaginando le facce di chi ha speso qualche k per andare a Monza e vedere un arrivo in safety car. #ItalianGP - 2309mail : Oggi che non è stata fatta nessuna cazzata in Ferrari uno spettacolo vergognoso finale con arrivo in sefity car.… - MonicaInVenice : Ma che schifo di arrivo a Monza , Monza si meritava molto di più #ItalianGP -