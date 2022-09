GP Italia: Verstappen vince a Monza, gara finita sotto il regime di Safety Car (Di domenica 11 settembre 2022) Il GP d’Italia ha visto la rimonta di Max Verstappen e la sua vittoria dopo essere partito dalla settima posizione. Il passo mostrato dalla RedBull e il ridotto degrado gomme ha reso le cose difficili a Leclerc, che nonostante il tentativo di sfruttare la Virtual Safety Car per ridurre di alcuni secondi il suo primo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: GP Italia, Leclerc conquista la pole, penalità per Verstappen GP Arabia Saudita: Verstappen vince in volata su Leclerc con mezzo secondo di vantaggio GP Australia: Ferrari in pole a Melbourne dopo 15 anni con Leclerc Verstappen vince in Azerbaijan, ritiro per entrambe le Ferrari GP Olanda: ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 11 settembre 2022) Il GP d’ha visto la rimonta di Maxe la sua vittoria dopo essere partito dalla settima posizione. Il passo mostrato dalla RedBull e il ridotto degrado gomme ha reso le cose difficili a Leclerc, che nonostante il tentativo di sfruttare la VirtualCar per ridurre di alcuni secondi il suo primo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: GP, Leclerc conquista la pole, penalità perGP Arabia Saudita:in volata su Leclerc con mezzo secondo di vantaggio GP Australia: Ferrari in pole a Melbourne dopo 15 anni con Leclercin Azerbaijan, ritiro per entrambe le Ferrari GP Olanda: ...

SkySportF1 : ?? VINCE VERSTAPPEN A MONZA ?? Il finale è tutto in regime di safety car I risultati ? - SkySportF1 : ?? Leclerc entra prestissimo ai box ???? Verstappen leader della gara (?? 23/53) LIVE ? - SkySportF1 : ???? Verstappen scatenato in rimonta ???? Leclerc tenta la fuga (?? 5/53) LIVE ? - gfd_anna : RT @zerozeronewsIT: #Leclerc imbottigliato dalla safety car dietro a Verstappen. Il centenario di Monza rovinato dalle proteste per la conc… - AlePassanti : RT @OA_Sport: #F1, #ItalianGP 2022. Max #Verstappen spietato, conquista anche Monza. #Ferrari salva l’onore, 2° #Leclerc, 4° #Sainz https:… -