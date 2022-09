(Di domenica 11 settembre 2022) "Oggi c'è stata unaFia. Non sappiamo come sarebbe finita, ma è un peccato quel che è successo con lacar. Bisognava cercare di far partire la gara al più presto, ma hanno ...

rossomotori : Mattia #Binotto, nonostante la fine del GP d'Italia, ha sottolineato il buon risultato ottenuto in pista da entramb… - F1ingenerale_ : #F1 - Al termine di un GP di #Monza influenzato dal caos sulla #SafetyCar, #Binotto critica l'atteggiamento della… - glooit : Gp Italia: Binotto, su safety car vera dormita della Fia leggi su Gloo - sportface2016 : #F1 | #GPItalia, #Binotto: 'Safety car? Vera e propria dormita della FIA' - MMassere : RT @sportmediaset: Leclerc: 'Finale frustrante'. Binotto: 'FIA non all'altezza' #f1 #italiangp #leclerc #binotto -

Così il team principal Ferrari, Mattia, sul finale del Gp d'con la safety car entrata nella posizione sbagliata e rimasta in pista 8 giri. "Sui regolamenti hanno cambiato molto ma la ...AGI - Max Verstappen vince il Gran Premio d'di Formula 1. L'olandese conquista la sua undicesima vittoria in stagione , allungando in ... Christian Horner, Toto Wolff e Mattia. Il Capo ...Al termine di un GP di Monza influenzato dal caos sulla Safety Car, Binotto critica le decisioni della direzione gara e della FIA."Oggi c'è stata una vera dormita della Fia. Non sappiamo come sarebbe finita, ma è un peccato quel che è successo con la safety car. Bisognava cercare di far partire la gara al più presto, ma hanno as ...