GP Italia 2022, Verstappen: “Grande giornata: eravamo i più veloci” (Di domenica 11 settembre 2022) “E’ stata una Grande gara per noi, eravamo i più veloci, il degrado non c’era e abbiamo controllato il vantaggio fino alla fine. Purtroppo non siamo riusciti a ripartire dopo la safety car ma sono contento della gara. Sono riuscito rapidamente a trovare il ritmo e a mettermi davanti, è una Grande giornata per noi. Ci è voluto un po’ per salire sul podio di Monza ma finalmente ce l’ho fatta”. Lo ha detto Max Verstappen, pilota della Red Bull, dopo la vittoria nel Gran Premio d’Italia di Formula 1. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) “E’ stata unagara per noi,i più, il degrado non c’era e abbiamo controllato il vantaggio fino alla fine. Purtroppo non siamo riusciti a ripartire dopo la safety car ma sono contento della gara. Sono riuscito rapidamente a trovare il ritmo e a mettermi davanti, è unaper noi. Ci è voluto un po’ per salire sul podio di Monza ma finalmente ce l’ho fatta”. Lo ha detto Max, pilota della Red Bull, dopo la vittoria nel Gran Premio d’di Formula 1. SportFace.

