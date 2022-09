Gp di Monza | Verstappen verso il record di Schumi e Vettel merita Ma la chiusura dietro la safety car è un brutto spettacolo per la Fia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 settembre 2022) Ci ha provato, ha dato tutto, comportandosi come meglio non poteva. La Ferrari ha tentato di prendersi la vittoria, ma la superiorità sul passo-gara di una Red Bull e di un Maxda applausi, erano troppo evidenti per inseguire il primo posto. Seppur quel finale di garaallaCar per il ritiro della McLaren di Daniel Ricciardo — che richiama subito alla mente il diluvio di Spa 2021 (la gara di tre giri conteggiata con punti dimezzati) — non è stato un belloin F1. Perché ad Abu Dhabi, l’anno scorso, si è stati veloci nel tirare su la Williams di Nicholas Latifi, permettendo l’ultimo giro al duello-titolo tra l’olandese e la Mercedes di Lewis Hamilton, mentre ain sei giri non ci si è riusciti? Un aspetto che la Fia deve assolutamente migliorare per non rovinare ...