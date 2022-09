Gp di Monza, Verstappen fa festa anche in casa Ferrari: l’olandese davanti a Leclerc e Russell (Di domenica 11 settembre 2022) Max Verstappen fa festa anche in casa Ferrari. All’autodromo di Monza, l’olandese – partito dalla quarta posizione – conquista un’altra vittoria e allunga ancora nella corsa per conquistare il mondiale. La sua Red Bull ha tagliato il traguardo – in regime di safety car, con gli ultimi 3 giri senza competizione e fischi del pubblico – davanti a Charles Leclerc, partito in pole position, e a George Russell, scattato in seconda posizione dopo che le penalità avevano rivoluzionato i risultati in pista delle qualifiche. Nel giorno in cui sul circuito monzese è arrivato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con tanto di show delle Frecce tricolori e stuolo di vip pronti a sostenere il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) Maxfain. All’autodromo di– partito dalla quarta posizione – conquista un’altra vittoria e allunga ancora nella corsa per conquistare il mondiale. La sua Red Bull ha tagliato il traguardo – in regime di safety car, con gli ultimi 3 giri senza competizione e fischi del pubblico –a Charles, partito in pole position, e a George, scattato in seconda posizione dopo che le penalità avevano rivoluzionato i risultati in pista delle qualifiche. Nel giorno in cui sul circuito monzese è arrivatoil presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con tanto di show delle Frecce tricolori e stuolo di vip pronti a sostenere il ...

