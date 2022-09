Gossip, tradimenti, ripicche: tutte le tappe della crisi Totti-Ilary (Di domenica 11 settembre 2022) I litigi, le smentite, gli allontanamenti. Poi le indiscrezioni, le paparazzate e la rottura ufficiale. tutte le tappe della crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti, l'ultima telenovela nazionalpopolare Leggi su ilgiornale (Di domenica 11 settembre 2022) I litigi, le smentite, gli allontanamenti. Poi le indiscrezioni, le paparazzate e la rottura ufficiale.letraBlasi e Francesco, l'ultima telenovela nazionalpopolare

CaffeFou : Il Covid, i tradimenti, la maternità. La Pellegrini a ruota libera #gossip #federicapellegrini - CorrNazionale : #Totti contro #Ilary: “Non ho tradito per primo, s’è portata via pure i #Rolex”: la confessione dello storico capit… - trashalgia : #Totti racconta la sua verità sulla fine del matrimonio: i tradimenti di #IlaryBlasi Svelati gli amanti e dettagli… - Federinirini : @abbassoladieta Appena annunciata la fine del matrimonio era uscito un gossip che faceva intendere che lei avesse u… - BennyMattia : #AscoltiTv I problemi da risolvere per tornare a vincere contro VID sono:1- iniziare alla stessa ora,2- ritornare a… -