Gli ultimi look della 79 Mostra del Cinema di Venezia (Di domenica 11 settembre 2022) La 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia volge al termine, ma possiamo affermare che pochi look hanno lasciato il segno. In molti hanno scelto il nero su abiti dal taglio classico per un’eleganza senza tempo, questo pero? non ha sicuramente incoraggiato la presenza di look innovativi. La protagonista della settimana serata, oltre che del film The Eternal Daughter diretto da Joanna Hogg, e? senza dubbio Tilda Swinton in un lungo abito glicine illuminato da paillettes e perline firmato Haider Ackermann, a completare il quadro le ciocche fluo. La trama racconta il ritorno nell’antica dimora di famiglia per un’artista e la madre anziana, che si ritroveranno ad affrontare segreti di un misterioso passato. La Rappresentante di Lista in Valentino ... Leggi su panorama (Di domenica 11 settembre 2022) La 79esima edizionedeldivolge al termine, ma possiamo affermare che pochihanno lasciato il segno. In molti hanno scelto il nero su abiti dal taglio classico per un’eleganza senza tempo, questo pero? non ha sicuramente incoraggiato la presenza diinnovativi. La protagonistasettimana serata, oltre che del film The Eternal Daughter diretto da Joanna Hogg, e? senza dubbio Tilda Swinton in un lungo abito glicine illuminato da paillettes e perline firmato Haider Ackermann, a completare il quadro le ciocche fluo. La trama racconta il ritorno nell’antica dimora di famiglia per un’artista e la madre anziana, che si ritroveranno ad affrontare segreti di un misterioso passato. La Rappresentante di Lista in Valentino ...

