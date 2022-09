Gli ucraini avanzano ancora. «Siamo al confine con la Russia». Putin a Macron: si rischia catastrofe a Zaporizhzhia (Di domenica 11 settembre 2022) Le forze armate ucraine sono arrivate a Hoptivka, un valico di frontiera sul confine ucraino-russo, nel distretto di Dergaci nella regione di Kharkiv. Lo ha riferito il 130/mo battaglione... Leggi su ilmattino (Di domenica 11 settembre 2022) Le forze armate ucraine sono arrivate a Hoptivka, un valico di frontiera sulucraino-russo, nel distretto di Dergaci nella regione di Kharkiv. Lo ha riferito il 130/mo battaglione...

