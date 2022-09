Gli errori del Papa, i vescovi sul piede di guerra, la pedofilia: parla il giornalista che fa tremare il Vaticano (Di domenica 11 settembre 2022) Felipe Perfetti è l’anima di Silere non possum, il sito web che spopola tra le mozzette paonazze e le cotte di macramè del Vaticano, perché dice quello che gli altri non sanno o non possono o non vogliono dire. Così è stato ora che Silere non possum ha (ri)pubblicato gli atti del processo contro Don Mauro Inzoli, condannato a quattro anni e sette mesi di reclusione per pedofilia su venti minorenni ma graziato dal suo vescovo, quel monsignor Oscar Cantoni, che il Papa ha nominato cardinale (unico elettore italiano) nell’ultimo Concistoro agostano. Cosa è successo?«Il cardinale Cantoni ha in più occasioni dimostrato di essere superficiale, diciamo, in merito ai casi di abuso e più volte la magistratura si è occupata di lui. Silere non possum in queste ore ha pubblicato il decreto della Congregazione per la Dottrina della fede in cui ... Leggi su tpi (Di domenica 11 settembre 2022) Felipe Perfetti è l’anima di Silere non possum, il sito web che spopola tra le mozzette paonazze e le cotte di macramè del, perché dice quello che gli altri non sanno o non possono o non vogliono dire. Così è stato ora che Silere non possum ha (ri)pubblicato gli atti del processo contro Don Mauro Inzoli, condannato a quattro anni e sette mesi di reclusione persu venti minorenni ma graziato dal suo vescovo, quel monsignor Oscar Cantoni, che ilha nominato cardinale (unico elettore italiano) nell’ultimo Concistoro agostano. Cosa è successo?«Il cardinale Cantoni ha in più occasioni dimostrato di essere superficiale, diciamo, in merito ai casi di abuso e più volte la magistratura si è occupata di lui. Silere non possum in queste ore ha pubblicato il decreto della Congregazione per la Dottrina della fede in cui ...

