Ginnastica ritmica, Mondiali 2022: le convocate dell’Italia. Le Farfalle e Sofia Raffaeli a caccia della vittoria (Di domenica 11 settembre 2022) I Mondiali 2022 di Ginnastica ritmica andranno in scena a Sòfia (Bulgaria) dal 14 al 18 settembre. L’Italia vuole essere grande protagonista nella 39ma edizione della rassegna iridata, anche perché verranno messi in palio i primi pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Le Farfalle andranno a caccia di gloria: dopo il furto subito agli Europei, dove trionfò immeritatamente Israele aiutata dalla giuria casalinga, le ragazze di Emanuela Maccarani ci riprovano contro Bulgaria e Israele. La squadra non cambia: la capitana Alessia Maurelli sarà affiancata da Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Martina Santandrea e Laura Paris. Sofia Raffaeli è tra le grandi favorite per il trionfo nel concorso generale riservato alle ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) Idiandranno in scena a Sòfia (Bulgaria) dal 14 al 18 settembre. L’Italia vuole essere grande protagonista nella 39ma edizionerassegna iridata, anche perché verranno messi in palio i primi pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Leandranno adi gloria: dopo il furto subito agli Europei, dove trionfò immeritatamente Israele aiutata dalla giuria casalinga, le ragazze di Emanuela Maccarani ci riprovano contro Bulgaria e Israele. La squadra non cambia: la capitana Alessia Maurelli sarà affiancata da Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Martina Santandrea e Laura Paris.è tra le grandi favorite per il trionfo nel concorso generale riservato alle ...

sportface2016 : Ginnastica ritmica, al via i #Mondiali a #Sofia: ecco le convocate azzurre - _heresallie : Il crossover pallavolo-ginnastica ritmica che ci regalano stamattina Russo e l’Agiurgiuculese ci piace assai ?? - lacatii_ : @pensieridibisho allora fondamentalmente sono due cioè so lo spagnolo e l'inglese senza aver mai aperto un libro in… - lacatii_ : @sonoagataaa ginnastica ritmica a livello agonistico e sono campionessa mondiale di ansia e paranoie - gotxcs : mia madre che sta guardando benvenuti sud ma purtroppo il soundtrack per me è traumatizzante perché era la musica c… -