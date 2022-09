Gina Lollobrigida ricoverata in ospedale: come sta dopo la frattura al femore (Di domenica 11 settembre 2022) Grande preoccupazione per Gina Lollobrigida, che nelle scorse ore è stata ricoverata d’urgenza in ospedale a seguito di un piccolo incidente domestico. L’attrice, stando a quanto trapelato fino a questo momento, sarebbe caduta in casa e avrebbe riportato una frattura al femore. Ora dovrà sottoporsi ad un intervento, quindi avrà bisogno di un lungo periodo di riposo. Gina Lollobrigida, l’incidente e il ricovero in ospedale Attrice di grande talento, Gina Lollobrigida è una delle ultime dive del cinema italiano, una donna senza tempo. Amatissima dai fan, nelle scorse ore ha avuto un incidente domestico che ha suscitato l’immediata preoccupazione di tutti coloro che le vogliono bene. Secondo le prime ... Leggi su dilei (Di domenica 11 settembre 2022) Grande preoccupazione per, che nelle scorse ore è statad’urgenza ina seguito di un piccolo incidente domestico. L’attrice, stando a quanto trapelato fino a questo momento, sarebbe caduta in casa e avrebbe riportato unaal. Ora dovrà sottoporsi ad un intervento, quindi avrà bisogno di un lungo periodo di riposo., l’incidente e il ricovero inAttrice di grande talento,è una delle ultime dive del cinema italiano, una donna senza tempo. Amatissima dai fan, nelle scorse ore ha avuto un incidente domestico che ha suscitato l’immediata preoccupazione di tutti coloro che le vogliono bene. Secondo le prime ...

