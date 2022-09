Gina Lollobrigida in ospedale, si è rotta il femore (Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) – Incidente domestico per Gina Lollobrigida. L’attrice, 95 anni, ieri sarebbe inciampata in casa e si sarebbe rotta un femore. Ricoverata in ospedale a Roma, domani dovrebbe essere operata. Lo riferisce il suo avvocato Antonio Ingroia. ”Sta bene – ha raccontato Ingroia – l’ho sentita ieri sera e stava vedendo un suo vecchio film, ‘Pane amore e fantasia’, nella sua stanza. Era di buon umore”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) – Incidente domestico per. L’attrice, 95 anni, ieri sarebbe inciampata in casa e si sarebbeun. Ricoverata ina Roma, domani dovrebbe essere operata. Lo riferisce il suo avvocato Antonio Ingroia. ”Sta bene – ha raccontato Ingroia – l’ho sentita ieri sera e stava vedendo un suo vecchio film, ‘Pane amore e fantasia’, nella sua stanza. Era di buon umore”. L'articolo proviene da Italia Sera.

repubblica : Gina Lollobrigida in ospedale per la rottura del femore dopo una caduta - Corriere : Gina Lollobrigida in ospedale dopo una caduta: frattura al femore - Agenzia_Ansa : Gina Lollobrigida in ospedale, femore rotto dopo una caduta #ANSA - direpuntoit : Brutto momento per l'attrice #GinaLollobrigida, che ha riportato una frattura scomposta del femore dopo essere cadu… - amerigormea : RT @Agenzia_Ansa: Gina Lollobrigida in ospedale, femore rotto dopo una caduta #ANSA -