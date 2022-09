Gina Lollobrigida in ospedale: rottura del femore per l’attrice e candidata di Italia Sovrana e Popolare (Di domenica 11 settembre 2022) Gina Lollobrigida, 95 anni, è stata ricoverata in ospedale per la rottura del femore a causa di una caduta. l’attrice e candidata alle Politiche con Italia Sovrana e Popolare è scivolata in casa sabato ed è stata portata in un ospedale romano dove sarà operata lunedì. “Sta bene, l’ho sentita ieri sera e si stava guardando un film”, ha raccontato il suo avvocato Antonio Ingroia. L’operazione a cui sarà sottoposta è un intervento di routine, tipico delle fratture del femore, che i medici hanno ritenuto possibile nonostante l’età e i problemi cardiaci dell’attrice. Lollobrigida è in campo per un seggio al Senato alle elezioni del 25 settembre avendo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022), 95 anni, è stata ricoverata inper ladela causa di una caduta.alle Politiche conè scivolata in casa sabato ed è stata portata in unromano dove sarà operata lunedì. “Sta bene, l’ho sentita ieri sera e si stava guardando un film”, ha raccontato il suo avvocato Antonio Ingroia. L’operazione a cui sarà sottoposta è un intervento di routine, tipico delle fratture del, che i medici hanno ritenuto possibile nonostante l’età e i problemi cardiaci delè in campo per un seggio al Senato alle elezioni del 25 settembre avendo ...

