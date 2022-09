Gina Lollobrigida in ospedale per la rottura del femore (Di domenica 11 settembre 2022) Si è rotta il femore Gina Lollobrigida dopo una caduta. L’attrice, 95 anni, è stata ricoverata per una frattura scomposta. Le sue condizioni al momento non destano particolari preoccupazioni anche se l’età e la caduta consigliano ai medici di mantenere il massimo riserbo. La Lollo sarebbe accudita in ospedale dal suo factotum, Andrea Piazzolla. Nei giorni scorsi Lollobrigida si è candidata alle prossime elezioni come capolista al collegio uninominale di Latina con Italia Sovrana e Popolare, la lista che vede insieme Partito comunista, Patria socialista, Azione civile e Ancora Italia. L’attrice è scivolata in casa sabato ed è stata portata in un ospedale romano dove sarà operata lunedì. “Sta bene, l’ho sentita ieri sera e si stava guardando un film”, ha raccontato il suo ... Leggi su tpi (Di domenica 11 settembre 2022) Si è rotta ildopo una caduta. L’attrice, 95 anni, è stata ricoverata per una frattura scomposta. Le sue condizioni al momento non destano particolari preoccupazioni anche se l’età e la caduta consigliano ai medici di mantenere il massimo riserbo. La Lollo sarebbe accudita indal suo factotum, Andrea Piazzolla. Nei giorni scorsisi è candidata alle prossime elezioni come capolista al collegio uninominale di Latina con Italia Sovrana e Popolare, la lista che vede insieme Partito comunista, Patria socialista, Azione civile e Ancora Italia. L’attrice è scivolata in casa sabato ed è stata portata in unromano dove sarà operata lunedì. “Sta bene, l’ho sentita ieri sera e si stava guardando un film”, ha raccontato il suo ...

