Gina Lollobrigida in ospedale dopo una caduta: frattura scomposta del femore, sarà operata (Di domenica 11 settembre 2022) Momenti di paura per Gina Lollobrigida . L'attrice, 95 anni, è stata ricoverata in ospedale a Roma dopo una caduta e sarà operata lunedì. Gina Lollobrigida si candida a 95 anni al Senato per la lista '... Leggi su leggo (Di domenica 11 settembre 2022) Momenti di paura per. L'attrice, 95 anni, è stata ricoverata ina Romaunalunedì.si candida a 95 anni al Senato per la lista '...

repubblica : Gina Lollobrigida in ospedale per la rottura del femore dopo una caduta - Corriere : Gina Lollobrigida in ospedale dopo una caduta: frattura al femore - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'ATTRICE - Gina Lollobrigida in ospedale, femore rotto dopo una caduta - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'ATTRICE - Gina Lollobrigida in ospedale, femore rotto dopo una caduta - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'ATTRICE - Gina Lollobrigida in ospedale, femore rotto dopo una caduta -