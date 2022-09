Gina Lollobrigida in ospedale dopo un brutto incidente (Di domenica 11 settembre 2022) Come sta Gina Lollobrigida se lo chiedono tutti coloro che affezionati da sempre all’attrice hanno saputo del brutto incidente. Gina Lollobrigida è caduta in casa e si è procurata la rottura del femore. Un tipico incidente per le persone anziane e anche se lei resta l’eterna bellissima protagonista dei vecchi film in bianco e nero ha 95 anni. E’ il suo avvocato a confermare a La Presse che ieri è caduta in casa e una volta capita la gravità della situazione è stata portata in un ospedale di Roma. Gina Lollobrigida deve subire un’operazione, di certo tutto si complica per l’età e i problemi al cuore ma è sempre il suo legale a riportare ciò che hanno detto i medici. Gina ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 11 settembre 2022) Come stase lo chiedono tutti coloro che affezionati da sempre all’attrice hanno saputo delè caduta in casa e si è procurata la rottura del femore. Un tipicoper le persone anziane e anche se lei resta l’eterna bellissima protagonista dei vecchi film in bianco e nero ha 95 anni. E’ il suo avvocato a confermare a La Presse che ieri è caduta in casa e una volta capita la gravità della situazione è stata portata in undi Roma.deve subire un’operazione, di certo tutto si complica per l’età e i problemi al cuore ma è sempre il suo legale a riportare ciò che hanno detto i medici....

