Gina Lollobrigida, cattive notizie: ricovero in ospedale, come sta (Di domenica 11 settembre 2022) Brutte notizie per Gina Lollobrigida: nel pomeriggio dell'11 settembre si è diffusa la notizia del suo ricovero in ospedale. Ecco come sta e la diagnosi. Gina Lollobrigida sta combattendo da diversi anni nel processo che vede il suo assistente personale, accusato di circonvenzione di incapace. Si tratta di accuse che l'attrice respinge con tutta la L'articolo proviene da Inews24.it.

