Gina Lollobrigida: cade in casa e si frattura il femore. In ospedale, sarà operata (Di domenica 11 settembre 2022) Gina Lollobrigida è ricoverata in un ospedale romano in seguito alla frattura del femore riportata in un incidente domestico L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 11 settembre 2022)è ricoverata in unromano in seguito alladelriportata in un incidente domestico L'articolo proviene da Firenze Post.

